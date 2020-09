PPP: el Gobierno rescindió los contratos de dos corredores viales

A dos años de la fallida implementación del esquema de Participación Público – Privada (PPP) realizado por la gestión anterior, el Gobierno Nacional inició un proceso de rescisión de los contratos con las empresas que están a cargo de las concesiones de seis corredores viales, frente a las irregularidades e incumplimientos por parte de las concesionarias en sus obligaciones.



El pasado 27 de mayo se intimó a las empresas de los seis corredores viales a cumplir con el incremento de las garantías bajo apercibimiento de extinción de los contratos; y el 31 de agosto se les otorgó la posibilidad de rescindir los contratos de común acuerdo hasta el 30 de noviembre.

Finalmente el Ministerio de Obras Públicas, a través de Vialidad Nacional, llegó a un acuerdo con la contratista PPP conformada por Helport SA, Panedile SA, Eleprint SA, COPASA (España), a cargo de los corredores E y F, para la extinción de los contratos.

Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, señaló: “El esquema Público-Privado de la gestión macrista fue un fracaso y era ruinoso para el Estado: beneficiaba al sector financiero y las obras prometidas no se hicieron”. Además agregó que “el costo de las obras iba a ser el triple del que correspondía. Estos contratos en dólares representaban un gigantesco negocio para unos pocos”.

Por este sistema la empresa tresarroyense Vial Agro SA se adjudicó la obra del Corredor A que incluye a las rutas 3 y 226. En este sentido, días atrás, el Ing. Pablo Quantín, manifestó por LU 24 su deseo de poder explicarle al presidente de Argentina, Alberto Fernández, cuál sería el mejor camino para continuar con el sistema PPP.

“Aspiramos a que los funcionarios sean sensatos, al igual que nosotros, que prime la cordura y no se dañe a tantas empresas y gente por una mala decisión”, había expresado el titular de Vial Agro SA.

Los seis corredores viales

Corredores cuyo contrato fue extinguido:

Corredor E: abarca las Rutas N° 9 (Autopista Campana – Rosario) y la Ruta 183, en Buenos Aires; la Nº 11, la Nº 34, la A-008 y la A-012 en Santa Fe.

Corredor F: comprende la Ruta N° 9 AU Rosario-Córdoba y la Ruta N° 33.

Corredores restantes:

Corredor A: abarca las Rutas N°3 y N° 226. Las obras a ejecutar estaban a cargo de Paolini Hnos SA, Vial Agro SA, INC Spa Italia.

Corredor B: comprende la Ruta N° 5. Las obras a ejecutar estaban a cargo de China Construction América SA junto a Green SA.

Corredor C: incluye la Ruta N° 7. Las obras a ejecutar estaban a cargo de José Cartellone Construcciones Civiles SA.

Corredor SUR: incluye la AU Riccheri, AU Ezeiza-Cañuelas, las Rutas N° 3 y N° 205. Las obras a ejecutar estaban a cargo de Rovella Carranza SA, JCR SA, Mota-Engil (Portugal).

