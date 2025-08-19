Prácticas profesionales en el Poder Judicial

Desde comienzos de los 2000, el Poder Judicial de la provincia impulsa un programa de prácticas profesionales destinado a estudiantes de universidades públicas y privadas, que les permite desempeñarse en distintos organismos judiciales.

En este marco, la Facultad de Derecho de la Universidad FASTA sede en Tres Arroyos se suma a través de un convenio que ofrece a sus alumnos la posibilidad de realizar una práctica profesionalizante de seis meses, con opción de prórroga por otros seis. La experiencia puede desarrollarse en un mismo organismo o en distintos destinos, según el interés del estudiante.

“Es enriquecedor para los alumnos, pero también para los juzgados, porque nos permite conocer a quienes serán nuestros colegas y que ellos vivan desde adentro lo que es la justicia. Es una puerta a la oportunidad laboral”, destacó la Dra. Agustina Cedeira, jueza del tribunal en lo criminal y subrogante del juzgado de garantías y del juzgado de garantías del joven.

La coordinadora del Centro de Estudios Universitarios virtuales en la que se encuentra la sede FASTA en Tres Arroyos, Dra. Sonia Bustillo, subrayó: “Para nuestros alumnos es una oportunidad muy importante. Marca una diferencia en la formación académica”.

Las prácticas están abiertas a alumnos regulares de la carrera, con requisitos específicos que establece cada organismo judicial.

Para conocer más de la oferta académica pueden enviar un WhatsApp al (2983)527463 o dirigirse a San Lorenzo 38 en los horarios de 10 a 12 horas y 16 a 19 horas.

