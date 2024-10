Pre Federal de Básquet: Club De Pelota perdió con Independiente

7 octubre, 2024 0

Club de Pelota cayó en el encuentro disputado este domingo con Independiente de Tandil por 78 a 66, el que se jugó en su estadio por el Pre Federal de básquet.

El encuentro fue muy trabado desde el inicio con predominio visitante que se alejaba en el marcador, pero el local pudo acercarse en el tanteador, con bastante esfuerzo, y aprovechaba las conversiones de Tobías Sandoval – hizo 20 puntos, el mejor del Celeste – y Susemihl (17) que no pudieron quebrar el resultado.

Club de Pelota (66): Farizano 6, Miguel 2, López 10, Tobías Sandoval 20 y Susemihl 17 fi; Dumontec 4, Tomás Sandoval 7 y Monte.

De 17 libres convirtió 10.

DT: Adrián Díaz.

Independiente (78): Gustkin 14, Puente 15, Weisbeck 4, Arca 27 y Rodríguez 11 fi; Lanusse 4, San Martín 3, Capristo, Lazarte y Drizadle.

De 32 libres encestaron 17.

DT: Emmanuel Harstock.

Parciales: Club de Pelota 18-Independiente 23, 31-41 y 53-58.

Árbitros: Lucas Bianco y Marcos García.

Cancha: Club de Pelota.

Otros Resultados:

Estudiantes 82 – 67 Unión y Progreso

Pueblo Nuevo 73 – 84 Kimberley

Centro Basko 82 – 76 Racing

Libre: Huracán.

Posiciones:

1 Kimberley 15

2 Huracán 14

3 Independiente 14

4 Estudiantes 14

5 Centro Basko Necochea 12

6 Unión y Progreso 11

7 Club de Pelota 10

8 Pueblo Nuevo 10

9 Racing Olavarría 8

Próxima fecha 10ª :

Huracán vs. Club de Pelota

Estudiantes Olavarría vs. Racing Olavarría

Independiente Tandil vs. Unión .y Progreso Tandil

Centro Basko Necochea vs. Kimberley Mar del Plata

Libre: Pueblo Nuevo Olavarría.

