Pre Federal de Básquet: se conocen los rivales de Huracán y Club De Pelota

7 agosto, 2024 0

Se dio a conocer desde la Federación de Básquetbol de la Provincia de Buenos Aires, el fixture del Pre federal para la temporada 2024.

El torneo comienza el viernes 23 con la disputa de la primera fecha que se extenderá hasta el domingo 25.

Los equipos locales Huracán y Club de pelota integran la zona sur donde participan 9 equipos.

Se jugará en la modalidad partido y revancha con estos encuentros en la fecha inicial:

Club de Pelota vs. Huracán (Tres Arroyos)

Unión y Progreso vs. Independiente (Tandil)

Racing vs. Estudiantes (Olavarría)

Kimberley (Mar del Plata) vs. Centro Basko (Necochea)

Libre: Pueblo Nuevo (Olavarría)

Para leer fixture completo ver archivo adjunto.

