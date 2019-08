Precandidatos a concejales de “Juntos por el Cambio” dieron a conocer sus propuestas para la concejalía

Los precandidatos a concejales de la lista de “Juntos por el Cambio”, Soledad Cadenas, Hernán Harispe y Enrique Groenemberg, visitaron los estudios de LU24 esta mañana y aseguraron que entre sus propuestas de trabajo a concretar, están el mejoramiento de la seguridad vial en la ciudad, profundizar las capacitaciones del SAME en materia de Salud Pública y avanzar en el tratamiento adecuado de los agroquímicos.



El actual Presidente del Concejo Deliberante, Enrique Groenemberg, reconoció que prácticamente ha dejado la profesión para dedicarse “full time” al Concejo. “Estamos a pleno con la política y la concejalía. Jamás me hubiera imaginado estar en el lugar en donde estoy, pero las vueltas de la vida me llevaron a esto, lo hago con gusto y con muchas ganas”.

Indicó al respecto que “vamos a trabajar mucho en seguridad vial. Nos preocupa mucho y avanzaremos en algunos proyectos. Los accidentes vemos que son cada vez más seguidos y más grandes. Creo que somos hijos del rigor. Creo que la rigidez de las penas, es adonde tenemos que apuntar. Si cada uno infringe una ley de tránsito, tenemos que pagar las multas, porque no respetamos nada y esto es tierra de nadie”.

Asimismo, manifestó en cuanto a la salud pública: “la veo complicada. Hay que impulsar mejor al SAME. Tienen todos los meses capacitaciones para todos los grupos de la salud y muchas no se han hecho. Es fundamental atender bien a la persona y saber qué hacer cuando te llaman”.

Por su parte, quien encabeza justamente la lista de candidatos a concejales de dicho especio político, Soledad Cadenas, anticipó que en caso de asumir, “trabajaremos con todos los temas, pero lo que tiene que ver con lo agropecuario me interesa mucho. En el Ente Vial por ejemplo se hace muy bien el trabajo, pero creo que también hay más para hacer. La descentralización sirve, incluso deberían participar más las instituciones y los productores; en el caso de Claromecó también está bien y hay que trabajar en mejorar, pero a mi entender no hay porque tocar lo que está bien hecho.

En tanto, el candidato al sexto lugar en la lista de concejales, el Ing. Agrónomo Hernán Harispe, reconoció que no ha participado de cerca en la política, aunque manifestó que su familia si, ya que de hecho su hermano es intendente del Partido de Lezama.

“Soy asesor de empresas agropecuarias, estoy bastante más tempo acá y acompañar la propuesta del espacio. Me gustaría una ciudad más evolucionada, por ello hemos convocado al sector como el CRIATA y sumaremos otros, por el tratamiento de agroquímicos. La ley está haciendo ruido, porque se reconoce no haberse involucrado correctamente. Hay que generar información, hay un conocimiento popular equivocado y hay que trabajar en eso”, consideró.