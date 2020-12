Precios récord para los granos: “es bueno para el campo y para el partido”, dijo el vicepresidente de la Rural

30 diciembre, 2020 Leido: 0

Con buenos rindes en trigo y excepcionales en cebada, y precios récord en soja y maíz, el campo cierra un año con un balance positivo. Así lo consideró el vicepresidente de la Sociedad Rural de Tres Arroyos, Sebastián Tubía, quien advirtió no obstante que, con la mercadería paralizada por el conflicto portuario, esos precios no se han podido aprovechar y “además esas cuestiones generan desconfianza en los países compradores, por el hecho de que no se cumplen los compromisos. No obstante se nos informó desde CARBAP que ya hay avances para que el conflicto se destrabe en las próximas horas, inclusive en el puerto de Bahía Blanca están dando cupos para cebada forrajera”.

“Por la demanda que hay a nivel mundial, tanto de maíz como de los otros cultivos, se están alcanzando valores importantes. Y también pasa lo mismo con el trigo, que hace tiempo no alcanzaba estos precios, y esto es bueno para el campo y para el partido porque va a traccionar toda la actividad económica en general”, sostuvo Tubía.

Los rindes han estado asociados al clima, y por eso son sensiblemente mejores a los de otras zonas. “Las lluvias han venido muy bien, incluso ahora para los cultivos de gruesa. Así que el balance es positivo, más allá de la pandemia que ha complicado mucho a varios rubros, pero el campo ha podido seguir trabajando. Esperamos un año que viene mucho mejor para todos”, concluyó.

Volver