Prefectura realizó una aeroevacuación de emergencia desde Viedma

El operativo comenzó cuando se recibió una comunicación radioeléctrica del capitán del “Bogavante Segundo”, quien informó que un marinero, argentino de 45 años, presentaba fuertes dolores en el pecho, abdomen y escalofríos en plena navegación.

De inmediato se activó el protocolo de asistencia y se realizaron radioconsultas médicas con profesionales de la Institución.

Al agravarse el cuadro y diagnosticarse presuntivamente “dolor precordial e hipertensión arterial”, los médicos ordenaron la aeroevacuación del tripulante para una atención de alta complejidad en el continente.

Con rapidez, se dispuso un helicóptero para efectuar la extracción y un avión partió en apoyo directo a la misión.

Las aeronaves se posicionaron sobre la vertical del pesquero y el personal especializado de Prefectura realizó con éxito la maniobra de izado del paciente, trasladándolo rápidamente hacia el aeropuerto de la ciudad de Viedma, el lugar mas cercano a la posición del buque.

En tierra, el marinero fue recepcionado por una ambulancia del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencia (SIARME).

Tras la verificación de sus signos vitales por parte del equipo médico, fue trasladado a un hospital cercano para ser atendido. (Con info de La Nueva)