Preinscripción en la Secundaria 1 para el ingreso 2021

10 diciembre, 2020 Leido: 0

La Dirección de la EES1 –ubicada en Estrada 457- informa que quienes tengan interés en solicitar vacante para el Ciclo 2021, y no hayan realizado la Preinscripción virtual, podrán preinscribir a su hija/o de manera presencial según el siguiente cronograma:



Para 1er año:

• 15/12, de 15 a 17 hs., estudiantes que provienen de la EP15 y no hayan efectuado la Preinscripción virtual.

• 16/12, de 15 a 17 hs., estudiantes que provienen de la EP16 /EP20 y no hayan efectuado la Preinscripción virtual.

• 17/12 y 18/12, de 15 a 17 hs., estudiantes que provienen de otras EP y no hayan efectuado la Preinscripción virtual.

Para 4to año: 16/12 y 17/12, de 8 a 10 hs., estudiantes que no hayan efectuado la Preinscripción virtual.

Se solicita concurrir con DNI de adulto responsable y del estudiante

Volver