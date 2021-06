Premian a Gladis Naranjo en el “III Certamen Internacional Shincal de poesía a los pueblos originarios”

31 mayo, 2021 Leido: 96

Gladis Naranjo, quien fuera la Presidente de la Biblioteca Bernardo A. Houssay, ganó el 3º premio del “III Certamen Internacional Shincal de poesía a los pueblos originarios”.



El Centro Cultural Kemkem, Institución sin fines de lucro, que realiza certámenes literarios para autores de poesía y microrrelato año tras año, comunicó que el jurado internacional presidido por la poeta y escritora argentina Adela Disteffano, falló como poesía ganadora del 3º premio del III Certamen internacional Shincal de poesía a los pueblos originarios a “Coplas para mi niño” de Gladis Naranjo de Claromecó, la cual se transcribe a continuación:

Estrellita del cielo

préstame tu alma

que mi niño se ha muerto

esta mañana.

Su padre cavó el pozo

yo puse el alma

en el hueco arenoso

de tus entrañas.

Un yaraví solloza

se lleva mi alma

con el viento que sopla

por las montañas.

Mis manos hechas cuenco

te ofrecen mi alma

y se vuelve mi aliento

dolor que canta.

Pachamama, kusilla,

consuela mi alma

En el vientre de arcilla

mi niño calla.

Breve reseña que publican de Gladis: Nací en Zapala, provincia del Neuquén, cuando Zapala aún no tenía fecha de fundación y mi provincia aún no era provincia. Para mi 5to. cumpleaños, en 1955, se decidió (cosas de la lentitud administrativa), la fecha de la fundación de Zapala: 1913. Y ese mismo año, el que era Territorio Nacional del Neuquén pasó a ser provincia. Así de antigua soy.

Hoy, ya retirada de mi profesión de médica, he encontrado tiempo para recorrer mi país de sur a norte todo lo que he podido. Vivo en una pequeña villa balnearia sobre el Atlántico, desde donde recuerdo atesoro y describo todo eso que vi y viví en mis viajes, en mi vida y en mi trabajo, que está resumido en dos libros (Los Naranjos y Horizonte al Sur), como también cuentos, relatos y poemas sueltos publicados en diversos medios. Algunos de ellos han encontrado jurados más que generosos y han recibido premios. Otros, los guardo sólo para mí, o los comparto como en este caso, recordando las conmovedoras enseñanzas del curador del Museo Regional de Santa María (Catamarca) describiendo los tradicionales enterratorios de sus remotos antepasados.

Gladis disfruta de participar en concursos, porque le gusta exponer sus trabajos con quienes no tiene lazos afectivos, ni saben de su identidad o de género, ya que todo se manda con seudónimo.

En este certamen, ella participó con un pequeño poema sencillo, es una copla, típico del noroeste argentino, tal es el caso de cuando viajas por esa zona en tren, aparece una coplera con su canto siendo una delicia disfrutarlo ya que expresa situaciones desconocidas, también hay pequeñitos haciéndolo por unas monedas.

Desde hace 10 años es jubilada y aprovecha a viajar con su marido, han ido muchas veces al noroeste y gustan de la antropología, o sea que recorren cuanto museo hay. La gente tiene un profundo respeto por su pasado y cultura. A veces en pueblos muy pequeños los lugareños rescatan objetos interesantes de sus casas para llevarlos a los museos, este es el caso del Museo Antropológico de Santa María en donde se encontraron con el Sr. Maturana y con el que conversaron durante varias horas, aun cuando terminó el horario del museo y siguieron en un café. Él les comentó que los ritos funerarios de los diaguitas, dependiendo de la época de su historia tenían enterratorios distintos; los originarios compartían su casa habitación con unas funerarias en donde estaban sus antepasados, para el caso de la muerte de los niños, realizaban unas urnas funerarias chiquitas de boca ancha, el papá tenía que cavar el pozo con sus manos y la mamá depositar el cuerpo en la urna y terminar juntos el enterratorio. Esto la conmovió muchísimo y es lo que dio origen a la poesía premiada. Pachamama Kusilla que podemos leer en este poema quiere decir ayúdame.

“Siempre es muy gratificante un premio, pero sobre todo en estos momentos tan difíciles en que a uno lo sacan al menos un ratito de la realidad tan dura que estamos viviendo”.

