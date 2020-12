Premio a la lealtad: Dueño de una cristalería neuquina le regaló un auto a su empleado

Eduardo Fonseca es propietario de una cristalería en Centenario, provincia de Neuquén, tuvo un gesto hacia uno de sus empleados, Franco “Faty” Nuñez, y le regaló su primer auto, un Fiat Duna como premio a la lealtad que éste tiene hacia su emprendimiento.

En contacto con LU 24, Fonseca dijo que “estaba ahorrando para comprarse su primer coche y me pidió que lo acompañara a ver un Renault 12 rojo que le habían ofrecido, pero el auto era un desastre, no arrancaba por lo que le dije que esperara para ver si había otra oferta; entonces el destinó sus ahorros para la compra de materiales para construir su casa”.

“Le regalé el auto para que vaya de vacaciones a la playa,”, dijo Eduardo, y explicó que “lo invitamos a él y su familia a comer unos sandwich y ahí le dije “es tuyo, y él se largó a llorar”.

“Yo fui empleado toda mi vida, y me dije que no iba a ser como fueron conmigo, él es un laburante y se lo merece” manifestó, al momento de explicar el motivo del reconocimiento a quien trabaja con él desde hace cinco años.

