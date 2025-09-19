Premio Sarmiento: “Es muy importante y emotivo reconocerlos”

19 septiembre, 2025 0

En el marco de la entrega del Premio Sarmiento que realizó este jueves el CAS Fortín Machado, el presidente de la entidad, Gustavo Rodera sostuvo ante los presentes que “es muy importante hacer el reconocimiento y homenaje a quienes nos han dejado un legado en la labor educativa”.

Por su parte, la casista Paola Ferretti abundó en detalles de la personalidad de Domingo Faustino Sarmiento, inspirador del reconocimiento de la institución de servicio, destacando lo realizado en el desarrollo de la educación en el país.

Volver