Preocupa a las aseguradoras la marcha atrás por la prestación del servicio de grúa

10 junio, 2024

Horacio Espeluse, referente local de la Compañía La Segunda Seguros, habló con LU 24 respecto a la decisión de la Superintendencia de Seguros de la Nación de dar marcha atrás en la resolución dictada hace unos meses para que a partir de junio se deje de prestar el servicio de grúas, salvo para casos de incendio, robo o accidentes.

Opinó que “es un tema muy complejo porque es un servicio que viene teniendo sus deficiencias y no se esta dando como cuando empezó, porque después de a poco se fue volcando a lo que son averías y no siniestros por lo que deformó un poco lo que las aseguradoras pretendían; por otro lado los usuarios nos acostumbramos porque es un servicio muy necesario, sobre todo en el interior, en caminos y rutas, y lo que hizo que el Estado haya tomado la decisión fue la movilización para que no se quitara esa prestación”.

“Creo que hay una mezcla de temas respecto a los costos, por el problema de la inflación y esto también impacta en el mantenimiento de los camiones para prestar el servicio, y también a la industria del seguro le cuesta mucho trasladar el costo del traslado a las pólizas, por lo que debían pagar la prima más cara; era oneroso para el asegurado, y a su vez el gruero no estaba conforme con los pagos por lo que nosotros sufríamos las consecuencias por que quedaban esperando muchas horas los usuarios, por lo que el servicio no es bueno”, sostuvo.

“Para cualquier prestación del tema del reintegro debían pagarse unos doscientos mil pesos, pero no cualquiera podía pagarlo, por lo que se pidió que se dejara de prestar el servicio, pero ahora con la vuelta atrás se verá como continuará”, explicó.

“Otro problema que había producto de la deficiencia del servicio, era que bajaba la calidad de imagen o la cobertura del seguro en algo que no era prestado por la aseguradora, por lo que al no tener un buen servicio, la gente quedaba desconforme por lo que si no se encuentra una solución de fondo esto seguirá”, graficó Espeluse.

“Hoy por hoy y hasta el 25 de julio la prestación continúa, y el cambio era que iba a dejarse de prestarse el servicio en general y solamente iba a efectuarse en caso de robo, incendio o accidente”, dijo.

“Tendremos que ver qué hacer, porque hay que reconocer que a todos nos venia bien y nos servía, pero si no se produce un equilibrio económico, esto no alcanza para hacerlo bien”, culminó.

