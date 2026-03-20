Preocupa el posible cierre de la Estación Meteorológica local

20 marzo, 2026 0

Este viernes, personal del Servicio Meteorológico Nacional expresó su preocupación por el riesgo que corren sus puestos de trabajo ante el posible cierre de diferentes estaciones a lo largo del país.

Genoveva Jaureguibehere, observadora de la Estación de Tres Arroyos, en diálogo con LU 24, expresó que “nos han dicho que van a haber gran cantidad de despidos en el servicio meteorológico. Tenemos bastante incertidumbre, temor de perder el trabajo que es la fuente de ingreso para mantener a la familia”.

Con relación a la cantidad de trabajadores de la estación local comentó que son tres, aunque aclaró, al mismo tiempo, que “detrás del sistema meteorológico hay personal administrativo, técnicos instrumentistas, maestranza y los meteorólogos mismos”.

Respecto a la importancia de las estaciones y los observadores, Jaureguibehere concluyó que “internet toma el trabajo, la información, que aportamos desde las estaciones los observadores”.

Volver