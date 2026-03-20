Preocupa el posible cierre de la Estación Meteorológica local
Este viernes, personal del Servicio Meteorológico Nacional expresó su preocupación por el riesgo que corren sus puestos de trabajo ante el posible cierre de diferentes estaciones a lo largo del país.
Genoveva Jaureguibehere, observadora de la Estación de Tres Arroyos, en diálogo con LU 24, expresó que “nos han dicho que van a haber gran cantidad de despidos en el servicio meteorológico. Tenemos bastante incertidumbre, temor de perder el trabajo que es la fuente de ingreso para mantener a la familia”.
Con relación a la cantidad de trabajadores de la estación local comentó que son tres, aunque aclaró, al mismo tiempo, que “detrás del sistema meteorológico hay personal administrativo, técnicos instrumentistas, maestranza y los meteorólogos mismos”.
Respecto a la importancia de las estaciones y los observadores, Jaureguibehere concluyó que “internet toma el trabajo, la información, que aportamos desde las estaciones los observadores”.