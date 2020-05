Preocupa la falta de disponibilidad de cigarrillos en la ciudad

Uno de los kiosqueros de la ciudad, Lisandro Gonard, manifestó su preocupación ante la falta de cigarrillos, ya que representa el 80 por ciento de las ventas en el rubro. Aguardan la apertura de las fábricas para que se normalice la situación.

“Es el 80 por ciento de las ventas que tenemos. Estamos esperando que puedan habilitar las fábricas. La semana pasada se fue terminando lo que quedaba, se vendió hasta lo que no se vendía tanto, pero según nos comentaron hasta junio algunos dicen que no estaría abriendo las tabacaleras”, sostuvo.

Gonard también mencionó que se están vendiendo los cigarrillos más baratos “es una alternativa a no tener nada. Viene con otra distribución, pero tampoco tienen mucho”.

