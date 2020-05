Preocupa la falta de ladrillo hueco: “no hay stock”

6 mayo, 2020 Leido: 5

Es preocupante la falta de ladrillo hueco, fundamentalmente porque “no están dejando producir a las fábricas”. Así lo señaló a LU 24 Daniel Codagnone, propietario de la firma El Corralón.

“No hay stock y se tiene mucha demanda. Hace dos meses que estamos así. Supuestamente no pasa lo mismo con el ladrillo común, yo tenía en stock”, comentó al tiempo que reveló que “ahora van a empezar a entregar pero no fabricar”.

Sobre los precios, admitió que “no se sabe qué va a pasar”. En ese sentido, manifestó que “hay muchas consultas y averiguaciones”.

En cuanto a la vuelta al trabajo, dijo que “se utilizan barbijos, aplicamos la distancia que corresponde y todos los recaudos que podemos tomar nosotros y nuestros choferes”.

La firma cuenta con 12 trabajadores y en esta época, por la llegada del frío, cae la actividad. “Hasta el momento no recibimos ayuda del Estado y tratamos de cumplir porque nuestros empleados no tienen la culpa de lo que pasa”, consideró.

Volver