Preocupa la prolongada inactividad de las agencias de lotería y quiniela

3 mayo, 2020 Leido: 517

El propietario de la tradicional agencia de quiniela ubicada frente a la plaza San Martín, Jorge Over, expresó su preocupación a través de LU 24 por la prolongada inactividad de los locales del rubro, posiblemente más de 20 en la ciudad, que cerraron sus puertas cuando se inició el aislamiento preventivo obligatorio. “Es un negocio que mueve gente de todas las edades, y que a su vez también da fuentes laborales porque todas las agencias tienen empleados”, aseguró.

Si bien indicó que hay gestiones de la asociación que agrupa a los agencieros, admitió la cuestión se torna compleja no tanto por el movimiento que generan los locales como por la gran cantidad de gente que emplean los sorteos. “En eso trabajan muchísimas personas”, sostuvo Over.

Por esta razón, reconoció que hasta tanto no finalice la cuarentena, es difícil que puedan volver a operar. Mientras tanto, hacen su negocio los promotores del juego clandestino. “Ellos deben estar a full, porque ya arrancaron los sorteos de Montevideo, y creo que también alguna provincia”.

