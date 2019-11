Preocupación de la colectividad boliviana en nuestra ciudad, por la situación de sus familiares en el vecino país

Ante la complicada situación política y social que atraviesa Bolivia tras la renuncia de Evo Morales, LU 24 dialogó con Ana Guerrero, una mujer oriunda del vecino país, que llegara a nuestra ciudad años atrás por lazos familiares y decidiera radicarse en Argentina. Asegura estar preocupada por sus seres queridos que aún residen en Bolivia y que no pueden comunicarse a diario. Advirtió que deben permanecer prácticamente encerrados en sus viviendas por temor a la represión.

“Estamos preocupados todos los días pensando que pasará. Me parece que es por el gobierno. A Evo hay unos que lo quieren y otros que no. No estamos comunicados con los nuestros, porque en Bolivia cortaron muchos canales y a veces internet anda y otras veces no. Yo apoyo a Evo, porque desde que el entró mejoró mucho todo, los otros que estaban no”, dijo.

Según mencionó Ana, vino a visitar a su hermana años atrás y decidió radicarse en Argentina.

“Allá quedó toda mi familia. Ellos por ahora están bien porque están más en las afueras, los del centro no, que es donde sucede todo esto. Nos dicen que no podían salir a comprar nada al centro, porque está todo cerrado y si salís pasan los aviones y te tiran. También le meten balas a las puertas de las casas, está muy complicado”, agregó.