Preocupación de los comerciantes de la ciudad: “Si no facturamos, no vamos a poder pagar. Es imperante abrir”

17 abril, 2020 Leido: 425

Uno de los comerciantes de la ciudad, Sergio Aristegui, dialogó con nuestra emisora y destacó la preocupación del sector, ante la necesidad de trabajar en el marco de la pandemia que nos afecta y aseguró que si no facturan, no podrán afrontar el pago de sueldos de los empleados.

“Arrancamos con un grupo de WhatsApp del rubro de indumentaria. Hoy, están todos los rubros, no solo del centro. Debemos ser unos 160. Se arrancó con charlas en la Cámara Económica, porque unifica y es un nexo para llegar al intendente. Nos reunimos con él, con su buena predisposición. Nadie es ajeno al tema de salud. Estamos de acuerdo en que se mantenga la curva pero es imperante abrir. Entendemos todo, pero cómo afrontamos los pagos de empleados, impuestos, proveedores. No se va a poder pagar. Sino facturas, no vamos a poder pagar. Se nota la desesperación por abrir”, advirtió.

Indicó que los comerciantes a través de la Cámara, “elevamos un protocolo con turnos, con todos los cuidados, además de la idea de habilitar una plataforma de venta online y por redes sociales, pero necesitamos abrir las persianas ya. Hay que tener en cuenta que el día que se abra la gente no se va a agolpar, porque no se sabe cómo vamos a estar el mes próximo. Será un paliativo para facturar algo. Todo sirve antes de estar cerrados. Pero si del Estado Nacional no hay una ayuda, como los créditos de bancos que las tasas siguen siendo altísimas, lamentablemente acá va a quedar un sinnúmero de negocios cerrados”, dijo Aristegui.

Destacó que los alquileres son altos, y que “más que nada en el centro. Hay muchos que ya no pudieron pagar. Venimos de años complicados y de repente se frena. Todos vamos a tener que poner el cuerpo, pero son deudas que no van a caducar, pasarán para más adelante”, puntualizó.

