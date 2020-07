Preocupación en Benito Juárez por casos de covid-19: “Pedimos responsabilidad social y al que esté infectado que diga la verdad”

El Intendente de Benito Juárez, Julio Marini, instó a la toda la población a tener una mayor responsabilidad social y a que quien resulte infectado con coronavirus, diga la verdad respecto a lo que hizo y a quienes frecuentó. Confirmó que fueron suspendidas las reuniones sociales y no descarta que la ciudad retroceda a Fase 4.

“Hoy tenemos 4 casos confirmados y 162 personas aisladas, por contacto con pacientes afectados y por precaución recomendamos que se aislaran. Ayer comunicamos que están suspendidas las reuniones familiares de hasta 10 personas en su domicilio, porque nos es más práctico controlar los comercios que las reuniones familiares. Por eso tuvimos que suspenderlas y además, porque la gente no cumple con lo que desde el municipio se pide. Habilitas para 10 personas y hay 15 o 20 y quizás por unos pocos, pagan los platos rotos el resto de la gente. Preferimos tener a la gente trabajando y no cerrarlos, que ya tuvieron demasiado por la irresponsabilidad de unos pocos, por eso se toman estas decisiones”, sostuvo ofuscado.

Marini mencionó que la localidad se encuentra aún en Fase 5 pero “el lunes sabremos si la mantenemos o retrocedemos”.

“Pedimos responsabilidad social y al que esté infectado que diga la verdad, porque con eso también te encontras. Te dice que estuvo con alguien y después llaman muchas personas preguntando qué deben hacer. No se puede mentir con esta situación. Tuvimos que aislar mucha gente que no habían sido declaradas por la gente infectada. Excepto quien vino de capital por una cirugía y lo trajo desde donde estuvo internado y contagió a su señora, la hija y el yerno”, señaló indignado respecto a la situación.

Consideró además que “ayer fue terrible, porque mandar a aislar a la gente que tuvo contacto con otras, es darte cuenta que corremos un riesgo importante. Compartir el mate fue lo que nos puso en jaque ayer a todos nosotros. Deben tener distanciamiento y usar el tapabocas. No tomen mate juntos por favor. Tenemos que tomar conciencia de lo que está sucediendo”.

