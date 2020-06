Preocupación en Benito Juárez por la viralización de un audio que asegura la existencia de tres casos positivos de covid-19 en la localidad

La comunidad de Benito Juárez, se sorprendió en las últimas horas por la viralización de un audio en el que se asegura la existencia de tres casos positivos de covid-19 en la localidad, lo cual según indicó la periodista Gabriela Lara de FM Del Sol, el mismo pertenecería a una persona que da cuenta de la situación dada en Chillar.

“El último parte oficial del día de ayer, da cuenta de 3 casos sospechosos. Ninguno confirmado y 41 personas aisladas y monitoreadas. Es decir no hay confirmación de algún caso en Benito Juárez. En el audio, la persona que habla está hablando desde Chillar y después hace referencia a un tío que vive en Benito Juárez y que estaría aislado y monitoreado. La situación es por un caso en Chillar, luego otros dos que surgieron y aguardan por otros dos más. Cuando se detecta, se hace la ruta epidemiológica y se da con este camionero que habría estado con el caso positivo y se lo aísla y se lo vigila”, sostuvo.

Según mencionó Gabriela, “aquí cuando alguien necesita ser aislado como en este caso, sino se puede aislar en su domicilio, se lo hace en el Polideportivo Municipal acondicionado. Esta persona lo habría hecho en su domicilio. El audio no sabemos si es verídico, sí sabemos que habla de Chillar y no de Benito Juárez”.

Recordó Lara que “La Capital de la Amistad”, fue uno de los primeros distritos en la región en concretar la apertura de comercios con protocolos que hasta el momento se han continuado aplicando. Lo último que se anunció a partir de este fin de semana, es la habilitación de la actividad de restaurantes y confiterías, pero no es oficial aún. Sí se puede caminar, correr y andar en bicicleta”, dijo.

