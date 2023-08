Preocupación por la salud de la Mona Jiménez: lo internaron de urgencia

23 agosto, 2023

Carlos La Mona Jiménez estaría atravesando un mal momento con respecto a su salud. Según se conoció en la tarde de este miércoles, el cantante había sido hospitalizado de urgencia en el Instituto Modelo de Cardiología, de la ciudad de Córdoba Capital desde esta madrugada. Desde el entorno del artista contaron que “estaba comiendo, se mareó y se le torció la boca” por lo que trascendió que podría haber tenido un accidente cerebrovascular.

Si bien hasta el momento no hay partes oficiales ni comunicados por parte de la familia, según revelaron fuentes cercanas al músico popular cordobés, desde el hospital lograron estabilizar al ídolo y se encuentra evolucionando favorablemente. “A modo de precaución, quedará internado para controlar su avance médico”, dijeron.

Desde el medio de noticias cordobés, La Voz, contaron que habían podido hablar con la hija del cuartetero, Natalia Jiménez, en el mismo Instituto Modelo de Cardiología. De acuerdo a su versión, su padre solo fue al centro médico “para hacerse un control”, y luego afirmó que La Mona está bien aunque le tuvieron que poner suero.

Si bien en un principio la familia se mantuvo en un completo hermetismo con respecto a la salud del músico, la información que circuló indica que estaría en estado estable. “No es nada de gravedad, probablemente esta misma noche le darían el alta”, continuó relatando Natalia, quien se encontraba conversando con otra persona en la puerta del hospital. “Si fuera grave, yo no estaría acá”, tranquilizó.

Desde el entorno familiar del ídolo cordobés pidieron prudencia y tranquilidad a sus fans y seguidores. También señalaron que en las próximas horas podría haber un parte médico sobre el estado de salud de La Mona, consignó Infobae.

Cabe recordar que a principios de este mes, el líder del cuarteto había sido operado de urgencia por un fuerte dolor abdominal. En esa ocasión, la noticia generó una enorme preocupación entre sus fanáticos hasta que se conocieron algunas imágenes del artista desde el hospital en donde estaba internado.

En esa oportunidad, su hija Natalia publicó una historia en sus redes sociales en la que se podía ver unas imágenes con la leyenda: “Bailemos, pa”. En ese momento, se pudo ver cómo el compositor de éxitos como “El bum bum” y “El Federal” le soltó la mano a su hija y movió la suya mostrando la palma y su reverso, recreando su famosa coreo que ya es marca registrada. Luego, ella también había agregado otra instantánea de su papá con un mensaje conmovedor: “Pa sos un roble mi viejito, tenés tantos angelitos cuidándote acá y allá”. El posteo, que acompañó con corazones se llenó de inmediato de likes y de mensajes de aliento hacia el músico. “Mona querido todos pedimos por vos. ¡¡¡Te amamos viejo!!!”, “Larga vida al rey”, “Vamos Jiménez la fuerza está con vos”, Vamos monita, alegrás mi vida desde mi niñez, te amo Mona”, le dijeron sus admiradores con palabras de apoyo apenas se enteraron de la internación y posterior cirugía que le practicaron durante los primeros días de agosto.

En tanto, su otra hija, Lorena Jiménez, describió a través de las redes sociales cómo se había enterado del problema de salud de su padre. “Estaba en una reunión del cole y suena un timbre de alarma. Me voy, llego, te veo bien, gastroenteritis”, comenzó escribiendo la cantante. Y luego continuó: “Gastritis aguda, de la nada aparece y te destroza, lo sé. Pero no era tan simple, ¡el tiempo nos ayuda!. La vida te impulsa y sacamos ese vaso roto. Salud y gracias por entregárselo a la Pachamama hoy. ¡Te amo!”, afirmó con palabras repletas de emoción hacia su papá.

