Preocupan varios casos de “pagadiós” a remiseros

29 noviembre, 2019

La denuncia de un caso puntual por parte de un oyente, que alcanzó a escuchar a través del sistema de radiocomunicaciones de una agencia de remises que un pasajero había escapado corriendo para no pagar un viaje, disparó una serie de relatos que van en el mismo sentido y que preocupan: hay varios casos de “pagadiós” que siguen modalidades parecidas y que no deberían naturalizarse.

Al parecer sus autores no distinguen género y según contaron varios choferes de autos destinados al transporte público, el único disponible en la ciudad, tanto hombres como mujeres aplican el mismo método: “espéreme un minuto que entro a buscar la plata”, le dicen al conductor. Después ingresan a la vivienda y si te he visto no me acuerdo.

A los pocos que han decidido recuperar el dinero de su viaje, les ha tocado en suerte que la puerta de la casa la abra otra persona que directamente niega conocer a quien el remisero describe como pasajero. Otros, en el entendimiento de que quien despliega una conducta de esta naturaleza puede ser capaz de cosas peores, directamente no se arriesgan y pasan los 70 pesos a pérdida.

