Preparan el round 1 del EDA en Orense

El Enduro del Atlántico 2021 tendrá su Round 1 en Orense el fin de semana del 20 y 21 de marzo.

Santiago Alberdi, secretario de la Asociación Alta Velocidad, organizadora de la competencia, dijo a LU 24 que “seguimos respetando las fechas” de realización al tiempo que comentó que el circuito es de unos 7 kilómetros.

“Este año comenzamos en Orense, en abril vamos a Reta, en mayo estamos en Claromecó, junio en Costa Bonita, en julio será el Enduropale de Necochea, agosto en San Cayetano, septiembre sería en Orense, octubre volvemos a Reta y en noviembre terminaríamos en Claromecó”, detalló sobre el calendario.

Alberdi contó que “tenemos un protocolo particular nuestro que se va a aplicar estrictamente: cada piloto y acompañante tienen que venir con el PCR y una declaración jurada. Después tenemos un protocolo provincial que lo hace la Federación, que es el ente fiscalizador, y estamos trabajando en conjunto con la gente de Salud del Municipio de Tres Arroyos. Nosotros proveemos un hospital móvil al evento para que no tenga que ir a nadie a ninguna sala”, explicó.

“Había hasta hace unos días una cantidad de gente que podía estar, 350 personas, entre organizadores, los banderilleros, pilotos y asistentes, ahora se amplió a alrededor de 600 y también ayer se aprobó el público en el TC en el autódromos de Buenos Aires, por lo que estamos esperando las últimas directivas”, agregó.

Por el momento no está abierta la preinscripción, aunque se estima que se contaría con más de 150 pilotos. “Se realiza un test rápido y el que dé positivo se tiene que ir a su casa”, concluyó.

