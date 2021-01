Preparan protocolos para la vacunación masiva en la provincia de Buenos Aires

Las autoridades de la provincia de Buenos Aires tienen previsto que antes de fin de mes van a recibir la vacuna Sputnik V en cantidades masivas. Por este motivo, a partir de la semana que viene, comenzaran los simulacros de vacunación en 350 escuelas de todos los distritos.



El viceministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, precisó: “Armamos unos equipos

especiales para esto, hicimos un curso y capacitamos a más de 30 mil nuevos vacunadores para esta ocasión. No queremos juntar a la gente en los centros de salud, porque pensemos que estaremos llevando a los mayores de 60 años o que tienen factores de riesgo, que son a los que les pedimos desde un principio que se quedaran en sus casas”.

Kreplak, adelantó que “allí se comprobará también que la persona no esté enfermo y, después, solo se ingresará a la escuela para estar al lado del freezer. Ahí se hará la vacunación y después saldrán afuera, donde se les entregarán los papeles para el próximo turno”.

El viceministro destacó: “En cada uno de esos 350 lugares hay congeladores, grupos electrógenos, sistemas de seguridad, termómetros digitales y equipo de logística para controlar el frío” de las vacunas.

“Mientras antes vacunemos a estas personas, mejor. Queremos que sea antes de que empiece el invierno esto, de manera tal que entre febrero, marzo y abril podamos tener a esta población cubierta, si todo se da como lo estamos previendo, para que en el caso de que haya una segunda ola, como ha sucedido en muchos países del mundo, no nos agarre con estas personas descubiertas” concluyó.

