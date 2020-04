Preparativos, higiene y fumigación en la zona bancaria

6 abril, 2020

Desde hora temprana se viene realizando una fumigación en la zona céntrica de Tres Arroyos. Todo con vista a la presencia de jubilados sin tarjeta que deseen cobrar de acuerdo al esquema.

La condición del tiempo adversa probablemente no anime mucho a concurrir, pero igualmente todo se prepara.

Hoy los bancos atienden de 10 a 17, igual que mañana y el miércoles.

La ANSES informa que este lunes las sucursales bancarias habilitadas pagarán a los jubilados y pensionados que no cobraron sus haberes de marzo, así como también a los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) correspondientes al mes de abril cuyos DNI terminen en 4 y 5. De tal manera, se deja establecido que los bancos pagarán exclusivamente a los beneficiarios de esas prestaciones con documentos de identidad terminados en 4 y 5.

Por otra parte, ANSES recuerda que el trámite de Fe de Vida /Supervivencia se encuentra suspendido desde el 1 de marzo, por lo que no es necesario concurrir a los bancos para realizarlo y los haberes permanecerán en las cuentas de los beneficiarios.

