Prescribió la causa contra el ex Comisario Provenzano por el robo a Príncipe

14 octubre, 2023

La causa en la que estuvo involucrado el ex Comisario Nicolás Provenzano, quien se encontraba a cargo de la Estación Primera de Policía en Tres Arroyos cuando se produjo el robo al comerciante Jorge Príncipe ocurrido en enero del año 2014, prescribió.

Provenzano fue condenado luego del Juicio Oral llevado a cabo el 30 de junio de 2015, junto a tres efectivos policiales más, a cinco años de prisión, decisión que fue apelada al tribunal de alzada, luego a la Suprema Corte de la Provincia y luego hasta un recurso enviado a la Corte Suprema de Justicia en 2019.

Transcurridos cuatro años de este último pedido, para que la Corte Suprema se expidiera sobre el fondo del asunto, ésta pidió a sus pares bonaerenses que hicieran lo mismo, por lo que intimaron al Tribunal Correcional para que dictara resolución al respecto, y con fecha 5 de septiembre de este año, se conoció que el Juez Gabriel Giuliani, resolvió declarar prescripta y consecuentemente extinta la acción penal emergente de los hechos de los delitos de Hurto Agravado por su calidad de autor en concurso real con Encubrimiento por la calidad de Funcionario Público en concurso ideal con Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público, ocurridos el 24 y 25 de enero de 2014 en la ciudad de Tres Arroyos y en atención a lo resuelto, sobreseer a Nicolás Gustavo Provenzano.

La causa

Provenzano era titular de la Estación de Policía de Tres Arroyos durante el año 2013, junto al Comisario Inspector Héctor Fernández como Jefe Distrital.

Los días 24 y 25 de enero del año 2014, estando a cargo de la estación policial, en horas de la noche el personal a su cargo pudo dar con dos malvivientes de esta ciudad, en el domicilio de Jorge Príncipe, en Avenida San Martin al 300, donde pudieron recuperar gran parte del botín que intentaban robar del domicilio, siendo a primera vista un procedimiento exitoso, hasta que por dichos de Príncipe, quien se hallaba en Mar del Plata, sobre faltante de dinero, e insistencia de un Sub Oficial que apoyaba esos dichos e instigaba a denunciar, es que la fiscalía de tres Arroyos, inició una investigación penal, por la que se llevó a cabo el Juicio Oral con fecha 30 de junio del año 2015, junto a tres efectivos policiales, el Oficial de Servicio, el encargado de tercio y un sub oficial que pese hallarse franco de servicio, colaboró voluntariamente con el procedimiento, siendo afectado por la investigación y juicio oral.

Cabe destacar que el mismo comisario Provenzano hizo uso de su segunda profesión como abogado, y llevó adelante su defensa junto a la Defensoría Oficial de Tres Arroyos. Que este Juicio Oral finalizó con condenas de cinco años de prisión efectiva para Provenzano, dos para el efectivo que colaboró y un año para con el Oficial de servicio, mas inhabilitación especial.

Todos ellos apelaron dicha sentencia ante Cámara de apelaciones en lo Penal de Bahía Blanca, la que confirmó las condenas, siendo aceptada por los dos efectivos, Oficial de Servicio y Suboficial; no así por el Comisario Provenzano, quien junto a la Defensoría Oficial de Tres arroyos y la de Bahía Blanca presentaron un Recurso ante la Suprema Corte de la Provincia De Bs. As.

Tiempo después este Recurso, fue denegado, pero tanto Provenzano, quien ya se hallaba exonerado de la institución policial, como las Defensorías antes citadas, a quien se sumó la Defensoría de Casación Penal de la ciudad de La Plata, procedieron a presentar el mencionado Recurso ante la Corte Suprema de la Nación, interpuesto en el año 2019, para finalizar con la prescripción de la causa por parte del magistrado tresarroyense.

Provenzano manifestó estar muy contento, agradecido a Dios, a su familia, a las defensorías de Tres arroyos, Bahía Blanca y casación La Plata, a la población de Tres arroyos que creyó en él, y se dolió con lo ocurrido, y todos aquellos que quisieron creer, pero que dudaron en virtud de los hechos. Aconsejando a todos aquellos que pasan por momentos duros de sus vidas, que confíen y busquen de Dios, que el sabe atender y a su tiempo, sabe dar respuesta a los pedidos, y hace relucir la verdad y aclara las dudas.

Manifestó extrañar la ciudad, la comisaria, su personal (excepto uno, al cual así y todo perdona por su actitud desaprensiva) Expresando cariño, afecto para con los habitantes de Tres Arroyos, y pidiendo perdón por no haber podido permanecer por más tiempo, perdón aquellos que pese a los esfuerzos policiales, no pudieron cuidar, o hacer devolver sus pertenencias, perdón a aquellos a quienes no pudieron atender sus requerimientos.

Dijo que volvería a poner todo su empeño, profesionalidad, para con Tres Arroyos y sus playas y paraje, pese a que las condiciones no son las mejores y que situación particular de la ciudad, no es la propicia para un correcto desempeño de la función policial.

Que a la fecha se haya ejerciendo plenamente su profesión como abogado, con un estudio Jurídico – Contable, de nombre ADONAI, sito en la ciudad de Wilde, partido de Avellaneda, en materia: Penal, Civil, Familia, Laboral, Jubilaciones, análisis contable, presentaciones ante la AFIP, ARBA, Asistencia jurídica contable.

Para finalizar, no quiso despedirse, sin antes desear un Muy Feliz Día de la Madre, en especial a su mamá Graciela Beatriz Piris y su señora Yesica Manelli , quienes lo acompañaron activamente en esos difíciles momentos y a todas las madres, de esta preciosa tierra, que sigan luchando por sus hijos, sus esposos, sus principios, sin dar el brazo a torcer.

