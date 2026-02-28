Presencia de LU 10 Radio Azul: “Es un concurso que atrae. Bien organizado”

La cobertura periodística de diferentes medios de la zona habla por sí sola del interés en el seguimiento del concurso pesquero de Echegoyen.

Tal el caso de colegas de Radio LU 10 de Azul quienes destacaron diversos aspectos: “Hacen bien las cosas, hay buenos premios, esto mejora año a año”.

Por otra parte, habló sobre un denominador común: “para Azul y para la gente de la zona, es un concurso que atrae. Es cortito, la gente viene y se va enseguida”.

Por otra parte, mencionaron aspectos importantes en la organización y las bondades de nuestras playas.

