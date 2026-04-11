Presencia local en disertación sobre la reforma laboral en Necochea (audio)

11 abril, 2026 53

El Delegado Regional del Ministerio de Trabajo en Tres Arroyos Roberto Escudero, habló con LU24 en referencia a su viaje a Necochea para participar en la disertación del Abogado Fernando Akerman sobre la Reforma Laboral.

En primer lugar, mencionó que “fue una placer escuchar a un jurista de su nivel y tenerlo tan cerca hablando de dicha Ley. A nivel personal saque muchos datos nuevos para implementar en mi función”.

“Esta invitación llegó desde el colegio de Abogados de La Plata. Por su parte, el Ministerio sigue con las capacitaciones en referencia a la reforma”.

“La postura de Akerman fue mucho más crítica de lo esperada, reconoce que la Ley Laboral necesitaba una nueva reforma, pero con otros términos consensuados entre todos”, detalló.

“Esta reforma golpea el derecho de los trabajadores, avasallándolos y todos debemos unirnos para recuperarlos”, afirmó.

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