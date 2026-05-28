Presencia tresarroyense en el Congreso Provincial del Trabajo

28 mayo, 2026 0

El Delegado Regional del Ministerio de Trabajo, Néstor García, habló con LU 24 sobre la primera jornada del Congreso Provincial en la materia, y destacó fundamentalmente la presencia del Ministro Correa y Cristina Alvarez Rodriguez, dando el marco político al análisis sobre la actualidad.

“Se marcó la diferencia con el gobierno nacional, donde la Provincia no registra despidos en los organismos del Estado, a diferencia de la motosierra que aplica Milei, que también obviamente afecta a los bonaerenses que quedaron fuera por el industricidio, como lo calificó el ministro Correa, ejecutado por las autoridades nacionales”.

“Vamos a tener que trabajar muchísimo para revertir esta situación”, dijo García, y amplió: “entendiendo que la recuperación será para cuando pase este gobierno, ya que es impensable una reelección por el daño que ha causado con este tipo de políticas.

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