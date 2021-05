Presencialidad en las Escuelas Especiales: bajó el nivel de asistencia por decisión de los padres

A pesar de que en vigencia de la Fase 2 las clases en formato presencial estén suspendidas, en las Escuelas de Educación Especial, se mantiene la presencialidad. Silvana Menna, Directora de la Escuela Especial N° 501, aseguró en LU24 que si bien muchos padres han decidido dejar de enviar a los chicos, las puertas de la institución continúan abiertas.

En ese sentido, Silvana Menna sostuvo que “estamos iniciando una nueva etapa en esta nueva normalidad, las escuelas especiales continúan con la presencialidad” y detalló “se podría dividir en lo que es sede, y los estudiantes con propuestas de inclusión en los distintos niveles, esos estudiantes que concurren a los niveles, es no presencial, durante estas dos semanas tendrán propuestas virtuales, por lo cual las docentes de educación especial se acomodan a la situación, continuando desde la virtualidad”.

Con respecto a la situación crítica sanitaria, que llevó al distrito a la Fase 2, la Directora de la Escuela 501, comentó que “hicimos un relevamiento con las familias, para ver quienes iban a mandar a sus hijos a las escuelas, y en base a eso reorganizamos más que nada la parte de docentes, ya que muchos de ellos trabajan en pareja pedagógica, entonces lo que hicimos fue disolver las parejas para empezar a achicar la circulación”. Asimismo, indicó que funcionan con burbujas de trabajo, pero que de todas formas “varias familias han decidido por estos 15 días no enviar a los chicos a la escuela, por eso nosotros hicimos ese relevamiento para saber con quienes contábamos”.

Afirmó además, que ante ésta decisión de los padres de no enviar a los alumnos a la escuela, “bajo bastante el nivel de asistencia, porque muchas familias han expresado que tienen miedo” y si bien “siempre tuvimos alumnos dispensados, por enfermedades, y ahora lo que se suma es la decisión familiar, pero igual la escuela tiene que responder” concluyó.

