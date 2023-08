Presentación de “Ninguna mujer decente” en el Museo Mulazzi

21 agosto, 2023

Mañana martes, a las 19 horas, en el Museo Mulazzi, Av. San Martín 323, se presenta la tercera novela de la escritora y periodista tresarroyense Silvia Renée Arias, titulada “Ninguna mujer decente”. La acompañará el Profesor Diego Jiménez.

La historia –que en gran parte se desarrolla en Villamarina, un trasunto de Claromecó en el que la autora ya ha ubicado a sus personajes en una de dos novelas anteriores, “El íntimo traidor”– cuenta las vicisitudes de una alumna de un taller literario. Dice en la contratapa el destacado escritor Luis Mey: “El maestro Beltrán Pérez Gasquet ha muerto, y aquellos alumnos que conformaban su Curso de la Noche, acéfalos ahora, se reúnen en Villamarina, el pueblo del mitológico escritor, para rendirle un homenaje, decir unas palabras, mantener viva su obra, las ideas aprendidas en el curso, despreciar las nuevas. Quizás, aunque menos probable, intentar que el grupo siga unido. En esta novela metaliteraria (funciona, también, como libro sobre el oficio de la escritura), Silvia Renée Arias nos presenta una obra maestra que padeceré si, entre muchos otros lectores, no se encuentran las personas que me rodean. Entre el duelo y las amistades renovadas de Ámsterdam, de Ian Mac Ewan, o los secretos y odios velados de El último encuentro, de Sándor Márai, la broma de la vida en el arte y la finitud de la obra sobrevuelan cada página. Una invitación a sentarnos sobre la figura de ese maestro para reír y llorar, hasta alcanzar el giro narrativo más hermoso, aquel que pregunta: ¿Y ahora qué hacemos? No sin antes, sin embargo, intentar desenterrar lo oculto”.

