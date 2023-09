Presentación del libro “Voces del alma”

28 septiembre, 2023

María Ester Rifé y Editorial Caravana invitan a la presentación del libro “Voces del alma”, que se realizará el viernes 13 de octubre a las 18 en la Biblioteca Pública Sarmiento.

María Ester comenzó a escribir a los 16 años y nunca abandonó la práctica. Su trayectoria más conocida en la ciudad es como docente de música, profesora de piano, cantante y directora de coros de niños y adultos.

El libro, que reúne una serie de textos y poesías escritos por María Ester a lo largo de su vida, está editado por Editorial Caravana. Cuenta con la colaboración de dos amigas entrañables de la autora. El prólogo, es de Graciela Smail, ex docente y ex compañera de trabajo de María en el Colegio Nuestra Sra. de Luján. Las ilustraciones son de Griselda Collazos, artista plástica, ex alumna del Colegio Nacional y de varios de los coros que ella dirigió.

En la presentación, estarán presentes la autora, su familia y demás colaboradores; se leerán fragmentos, y podrá adquirirse el nuevo libro.

Como broche de oro, se contará con la presencia de Natalia Lara interpretando algunos tangos inolvidables.

La cita es el viernes 13 de octubre a las 18 en la Biblioteca Pública Sarmiento. La entrada es libre y gratuita.

