Presentación del programa PUPAA con participación de emprendedores locales

16 octubre, 2025 0

Con la presencia de distintas áreas del Municipio y una muy buena participación de emprendedores del distrito, la responsable zonal del Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA), Vicky Appathie, presentó el programa PUPAA (Pequeñas Unidades Productivas Alimentarias).

Desde la Dirección de Producción ya se está acompañando a varios emprendimientos en el proceso de adhesión al programa, que representa una gran oportunidad para acceder a herramientas y recursos que fortalecen la producción local.

Estas instancias de encuentro refuerzan el trabajo articulado entre el municipio, los organismos provinciales y los emprendedores, promoviendo el desarrollo y el crecimiento de la economía local.

