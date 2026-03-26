Presentan el Club de Emprendedores en Claromecó

26 marzo, 2026 0

El miércoles 1º de abril a las 9:00, se llevará a cabo la charla de presentación oficial del Club de Emprendedores en las instalaciones del Espacio de Arte Quelaromecó.

El evento busca nuclear a productores, artesanos y prestadores de servicios de esa localidad para brindarles herramientas de formalización y crecimiento.

Se trata de un trabajo conjunto entre la Oficina de Empleo, la Direccione de Industria, Comercio y Emprendedurismo, la Dirección de Producción y sustentabilidad, y el Organismo Descentralizado de Claromecó.

Desde la organización destacaron la importancia de este espacio para fortalecer el ecosistema emprendedor de la localidad, permitiendo que quienes tengan proyectos en marcha o ideas de negocio puedan profesionalizar su actividad en un entorno de colaboración y apoyo institucional.

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