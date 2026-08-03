Presentan en Legislatura proyecto para vender alcohol en estaciones de servicio

3 agosto, 2026 86

La Libertad Avanza presentó un proyecto en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, que busca modificar la ley vigente y habilitar la venta de alcohol en estaciones de servicio, tiendas de conveniencia y actualizar los horarios de comercialización.

La Ley 11.825 prohibió la venta en agosto de 1996 lo que marcó el fin de la posibilidad de adquirir en las estaciones de servicio cualquier bebida con graduación alcohólica.

La iniciativa propone limitar la restricción únicamente a kioscos, polirubros y la venta ambulante, argumentando que las tiendas de conveniencia, denominación que incluye a las estaciones de servicio, funcionan con controles municipales y tributarios formales.

Nuevos horarios propuestos para la venta minorista y el delivery

La normativa también modifica el artículo 1° para fijar una franja horaria uniforme en la que estará prohibida la comercialización.

El expendio minorista y el servicio de delivery de bebidas alcohólicas para consumo fuera del local quedarían vedados únicamente entre las 23:00 y las 10:00.

Garantías de control, menores de edad y Alcohol Cero

Los impulsores aclararon que el proyecto no busca flexibilizar las políticas sanitarias ni desproteger los controles estatales sobre el consumo.

Se ratificó que se mantienen vigentes la prohibición absoluta de venta a menores de edad y la estricta reglamentación de Alcohol Cero al Volante en todo el territorio provincial.

Argumentos económicos sobre empleo, producción e inversión

Entre los fundamentos, el texto legislativo sostiene que la medida busca otorgar equidad comercial frente a supermercados y autoservicios que ya comercializan estos productos.

Asimismo, se destaca que la apertura de nuevos canales formales favorecerá a las industrias cervecera y vitivinícola, impulsando la recaudación fiscal, el empleo y las inversiones.

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