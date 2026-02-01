Presentan proyecto de créditos de ANSES para desendeudar familias

Diputados de la oposición presentaron en el Congreso un proyecto que busca que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) vuelva a otorgar créditos personales para permitir que las familias cancelen deudas tomadas a tasas muy elevadas.

La iniciativa, denominada Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas, aparece en un contexto marcado por el crecimiento acelerado del endeudamiento para cubrir consumos básicos como alimentos, servicios y transporte.

A quiénes alcanzaría la propuesta

De aprobarse la ley, el programa se dirigirá a sectores que hoy combinan ingresos formales o asistenciales con altos niveles de endeudamiento. El universo de potenciales beneficiarios incluye a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo (AUE), jubilados y pensionados del sistema previsional con ingresos de hasta seis haberes mínimos, beneficiarios de Pensiones No Contributivas, trabajadoras y trabajadores de casas particulares y monotributistas de las categorías A, B, C y D.

De esta manera, el foco de la propuesta está puesto en el reemplazo de deudas existentes, especialmente aquellas contraídas con tarjetas de crédito, Fintech, cooperativas, mutuales y cadenas comerciales.

