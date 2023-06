Presentarán la muestra “Esto podría ser un collage” en la Biblioteca Cacuri

29 junio, 2023

A partir del 4 de julio, quedará inaugurada una nueva muestra en el Espacio de Arte de la Biblioteca Pública “Vicente P. Cacuri” del Sindicato Empleados de Comercio. Se trata de “Esto podría ser un collage” de la joven artista local, Olivia Manfredi De Girolamo.

La muestra, contará con varios trabajos realizados con la técnica del collage sobre escenas observadas día a día, que llaman la atención de la creadora y la inspiran a recrearlas en papel. Así, podrán encontrar animales, personas, lugares o situaciones peculiares.

Tal lo menciona Olivia Manfredi De Girolamo en su presentación, “a la hora de crear, me inspira la gente. Me parece que cada persona es única. Me gusta observar esa singularidad, y capturarla en mis ilustraciones”. “Esto podría ser un collage”, estuvo expuesta en el Museo Mulazzi de Tres Arroyos; “Strudelfest” fue una de las 50 obras seleccionadas por la Editorial Monoblock para exhibirse en la Feria del Libro de Buenos Aires en 2022 como parte de la convocatoria Autores del futuro.

Desde la institución, invitan a la comunidad a visitarla de lunes a viernes de 8 a 18 hs. en Hipólito Yrigoyen 143. Entrada libre y gratuita.

