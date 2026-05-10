(audio)Presentaron “30 Tresarroyenses Desaparecidos” en la 50 Feria del Libro

10 mayo, 2026 220

En la 50º Feria del Libro de Buenos Aires se realizó la presentación del libro “30 Tresarroyenses Desaparecidos”, de Guillermo Torremare y Andrés Vergnano, publicado por Editorial Caravana.

Guillermo Torremare dialogó con LU 24 y expresó que “la feria del libro de Buenos Aires es una de las mas importante del mundo. Congrega a muchísima gente. Fuimos muy privilegiados al estar en un stand muy amplio, en un día y horario muy bueno”.

Acerca del tema abordado, dijo que “hablamos precisamente sobre cómo fue el golpe para Tres Arroyos, hicimos el análisis. Se demostró que este tema no es del pasado, sino del presente y el futuro. Tiene que ver con la memoria”.

Luego remarcó que “de nuestra parte quedamos muy satisfechos con el Director de Cultura, Tomás Paniga, que participó del encuentro”.

Para finalizar, Torremare expresó que “siempre estamos a disposición para difundir, cuando nos es requerido, tanto estos eventos como en escuelas”.

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