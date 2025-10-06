Presentaron a Juan Elgart como nuevo Director del Ente Vial (audio)

Este lunes, pasado el mediodía y en la sede de la Dirección de Vialidad Rural, el intendente Pablo Garate encabezó, mediante una conferencia de prensa, la presentación formal de Juan Elgart como nuevo Director del Ente Vial de Tres Arroyos, en un acto que contó con la presencia de la Comisión Vial, encabezada por su presidente José Dam, y del hasta hoy titular del organismo, Héctor Poggi, quien continuará colaborando como asesor honorario.

Garate explicó que la designación fue el resultado de “un proceso conjunto con la Comisión Vial”, que analizó tres postulaciones y eligió a Elgar por su experiencia en el ámbito rural y por el trabajo previo que venía desarrollando junto a Poggi. “Durante varios meses Juan acompañó la gestión, conociendo las zonas, la planificación y el funcionamiento del Ente. Cuando vimos que era el momento oportuno, hicimos la propuesta al Concejo Deliberante”, señaló el jefe comunal.

El intendente destacó además la tarea de Héctor Poggi y lo calificó como “uno de los pilares del éxito del Ente Vial”. “Gran parte de lo bueno que podemos mostrar en Tres Arroyos se debe a su trabajo y al compromiso de la Comisión Vial y los empleados del Ente”, dijo Garate.

Por su parte, Juan Elgart agradeció la confianza depositada en su persona y aseguró que afronta el desafío con responsabilidad: “La vara está muy alta, pero vamos a trabajar para que el Ente siga siendo un ejemplo provincial. Llevamos tres meses de transición con Héctor, conociendo cada detalle del trabajo y la red vial”.

El nuevo director explicó que las lluvias de los últimos meses —“200 milímetros más que el año pasado”— presentan un desafío importante para el mantenimiento de los caminos rurales. “El agua beneficia a los productores, pero complica el estado de los caminos. Por eso pedimos colaboración y responsabilidad en los días de lluvia, ya que hay sanciones para el tránsito en esas condiciones”, recordó.

En tanto, Héctor Poggi se mostró emocionado al despedirse del cargo: “Estoy muy agradecido, fueron años de mucho trabajo y lindos momentos. Me retiro contento, sabiendo que el Ente queda en buenas manos y con gente joven que continúa este camino”.

Finalmente, José Dam, presidente de la Comisión Vial, remarcó el trabajo conjunto entre el Municipio, la Comisión y los productores: “El Ente es un ejemplo en la provincia. Vamos a seguir invirtiendo en maquinaria y planificando obras para el próximo año junto a Juan”.

Garate cerró el encuentro destacando el “recambio generacional” dentro del organismo: “Nos alegra que jóvenes como Juan asuman la responsabilidad de continuar una política de Estado que garantiza caminos rurales transitables con una tasa razonable y un servicio eficiente. Es una muestra de trabajo en equipo y de continuidad en la gestión”.

