Presentaron a la comunidad el Proyecto de Ley para la Universidad de Tres Arroyos (video)

1 septiembre, 2025

Con un acto realizado en CRESTA, se presentó el Proyecto de Ley que se presentará ante la legislatura para poder crear a futuro la Universidad Nacional de Tres Arroyos.

Luego de la presentación de la coordinadora, Valeria Guido, se escuchó al intendente Pablo Garate, quien valorizó el trabajo conjunto realizado por los doctores Alberto Dibbern y Patricio Ferrario en la redacción y fundamentación del mencionado proyecto, al que definió como “un sueño que nació hace más de 20 años y que se pudo cristalizar inicialmente con la creación del CRESTA, por la gestión del entonces intendente Carlos Sánchez”, a la vez que pidió el acompañamiento tanto de la sociedad local como de la región, por el alcance que tendrá la casa de altos estudios, de concretarse la iniciativa.

Seguidamente, en una larga exposición, el Dr. Dibbern describió puntualmente los pasos que deben darse, a lo largo del tiempo y aseguró que “son carreras muy necesarias, pero tienen que ser de ciclos rápidos, como una diplomatura o una tecnicatura, los jóvenes necesitan ese cambio, estar formados para ingresar al mercado laboral”.

