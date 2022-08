Presentaron a los nuevos inspectores de tránsito y 10 motos con la premisa de reforzar los controles

10 agosto, 2022 Leido: 548

El intendente Carlos Sánchez encabezó este miércoles la presentación de los nuevos inspectores de tránsito de la Municipalidad de Tres Arroyos como así también de las 10 motos adquiridas con fondos provinciales, cuya inversión es de alrededor de 10 millones de pesos.

El acto se desarrolló en la Secretaría de Seguridad y también se entregaron dos móviles policiales reacondicionados con mano de obra e inversión municipal, una camioneta Ford Ranger y una Toyota Hilux, para Orense y Claromecó.

El secretario de Seguridad, Jorge Cordiglia, destacó la “gran apuesta que hemos hecho al tránsito, que es una deuda pendiente que tenemos desde la Secretaría de Seguridad. Tuvimos la anuencia del señor Intendente para poder realizar la compra de motos e ingresar personal, 10 en total. Contamos con 21 agentes de tránsito y hay 15 motos en la calle. Vamos a sumar operatividad y refuerzo a todo lo que consideramos que nos estaba faltando”.

El funcionario indicó que “en el Observatorio Vial se hizo un análisis a conciencia sobre todos los faltantes o refuerzos que tenemos que realizar, por eso se sumará operatividad que tiene que ver con la escuelas, el tránsito diario y armar la circulación peatonal a lo largo de Ituzaingó, donde habrá 1.500 metros de camino seguro”, informó.

Cordiglia agradeció al Intendente “por apostar nuevamente a esta suma de temas, no solo desde lo logístico sino desde lo humano, gente que ha sido capacitada durante tres semanas en lo que tiene que ver con leyes, criterios de trabajo y sentido común. Es algo que será muy positivo para la ciudad”.

En tanto, señaló que mañana habrá una última reunión con el Juez de Faltas e inmediatamente el nuevo personal estará trabajando.

Sánchez apuntó a la prevención: “No tenemos que salir a matar con las multas”

Por su parte, Sánchez dijo que “el tránsito es un tema que nos viene preocupando hace mucho tiempo. Las estadísticas han ido subiendo en los últimos años, entonces venimos hablando con el secretario Cordiglia de cómo ir mejorando y qué acciones tomar para solucionar, seguramente en parte, este problema. Es por eso que se decidió comprar estas motos, con fondos provinciales, ocupar 10 inspectores más, colocar cartelería en las avenidas y también vamos a ir tomando medidas en las próximas semanas. Precisábamos en Tres Arroyos un refuerzo de equipamiento, hombres y un trabajo más organizado y ordenado. Esa es la mirada que tenemos para adelante”.

“Hoy arrancamos ya con todos estos elementos y seguimos colocando cámaras que también nos sirven mucho para ir controlando y viendo dónde están los problemas. Con todas estas acciones, que se están haciendo con la colaboración de la gente de la Secretaría de Seguridad y de Tránsito, creo que en los próximos meses tenemos que mejorar esta situación”, consideró.

Por último, comentó que en la reunión que mantuvo con el nuevo personal se planteó “tener mucho sentido común en la atención porque el vecino muchas veces comete infracciones sabiendo que las hace y otras veces por no tener conocimiento de las reglas. No tenemos que salir a matar con las multas, no debemos hacer de Tránsito un lugar de recaudación, sino todo lo contrario, hay que prevenir y capacitar. La cantidad de vehículos que tiene Tres Arroyos es muy importante y entre todos nos debemos cuidar”, concluyó.

