Presentaron el 1º Festival por la Inclusión que se realizará el 3 de noviembre

El domingo 3 de noviembre, de 15:30 a 19:30 horas, se realizará en el predio de la Fiesta del Trigo el 1º Festival por la Inclusión. La entrada será libre y gratuita.

Bajo el lema “Compartir es Construir” es organizado por las entidades vinculadas a la temática de discapacidad como las escuelas especiales 501 y 502, ALPI, COADIS, Caminemos Juntos, Padres TEA Tres Arroyos, Más Inclusivos, CATDI, Biblioteca Ilusiones, Claromin, Consultorios Rivadavia, Área de Discapacidad Municipal, Consejo Municipal de la Discapacidad, Subcomisión de Discapacidad y Derecho de ADATA, Equinoterapia de Adolfo González Chávez, El Club de la Cocina, El Andén, Técnicas en Acompañamiento Terapéutico, Profesores de Educación Física, docentes y estudiantes de la carrera de Educación Especial y Educación Primaria del Instituto Nº 167, entre otros.

El objetivo es sensibilizar a la sociedad, promoviendo la empatía y fomentando la plena inclusión de las personas con discapacidad en distintos ámbitos de la sociedad: educativos, deportivos, laborales, etc.

Durante el mismo se desarrollarán múltiples actividades de índole educativas, deportivas, recreativas, lúdicas, gastronómicas, etc.

La directora de Caminemos Juntos, Agustina Seoane, junto a la secretaria de Salud, Isabel Tarchinale, y La Dra. Karina Graff, de la Asociación de Abogados de Tres Arroyos, invitó a toda la comunidad a que los acompañe y disfruten de una jornada divertida y constructiva.

En conferencia de prensa, Graff, integrante de la Subcomisión de Discapacidad y Derecho de ADATA, explicó que “en marzo pasado organizamos una reunión con padres y familiares de personas diagnosticadas con autismo. Se plantearon barreras en el ejercicio de los derechos de personas con discapacidad y surgió la falta de lugares en instituciones en que las personas con discapacidad sean integradas. Una de las madres sugirió hacer un festival por la integración. Para dar un mensaje lindo, con alegría, música y juegos para compartir entre todos. Convocamos a varias instituciones y se logró una unión importante para seguir construyendo en muchos temas más. Es necesario gestionar y crear espacios para compartir todos”.

En tanto, Seoane agregó que “todos pueden sumarse y proponer actividades. Será una jornada constructiva con la idea de promover empatía y generar la plena inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad”.

Finalmente, Tarchinale comentó que “todos aceptaron participar y desde el Municipio me pareció fantástico colaborar y ser parte. Compartir es construir. Ponernos en el lugar de otro. Son súper interesante las propuestas de cada uno”:

Actividades

El Grupo Neuro y Biblioteca Ilusiones presentarán una biblioteca adaptada con libros con texturas, y escrituras en braille. Además, las técnicas en Acompañamiento Terapéutico tendrán su rincón de arte y Padres TEA desarrollarán una kermesse. Mientras que COADIS y el grupo de voluntariado del Colegio Jesús Adolescente harán lo propio con deporte adaptado. Asimismo, CATDI tendrá a su cargo actividades con material reciclado con niños de 0 a 3 años; Claromín ofrecerá yoga para niños; Paula Distéfano brindará un Taller de cocina; la Subcomisión de Derecho y Discapacidad de ADATA ofrecerá informes y cuentos sobre inclusión y juegos; la Escuela 501 y alumnos de 4º Año de la carrera de Educación Especial tendrán una estación musical; Caminemos Juntos y alumnos de 1º Año del profesorado de Educación Especial y Educación Primaria presentarán un túnel sensorial y Consultorios Rivadavia un portarretratos gigante.

Los stands gastronómicos estarán a cargo del Club de la Cocina y de El Andén, y estará la Compañía de Payasos “Había una vez”. También habrá Zumba Adaptada con Andy Bustillo en el Escenario Mayor.

Habrá presencia de Bomberos Voluntarios, de ambulancias del Centro Municipal de Salud y participación de distintas áreas de la Municipalidad.