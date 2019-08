Presentaron el libro por las 50 ediciones de la Fiesta del Trigo

Con la presencia del intendente Carlos Sánchez, esta tarde se presentó el libro por las 50 ediciones de la Fiesta Provincial del Trigo, elaborado por Hugo Puente.



En instalaciones del Centro Cultural La Estación, el editor dijo que “a mí me parecía muy importante hacerlo, porque por mi actividad, el turismo, he recorrido el país y me encontré con muchas fiestas, pero de la calidad y convocatoria de la nuestra muy pocas”.

Recordó que la primera edición regional fue en 1968, con la presentación de intérpretes excepcionales como Atahualpa Yupanqui y la presencia de Luis Landriscina, y si bien desde lo económico no fue exitosa si sirvió para que luego sea declarada como provincial.

Puente dijo que si bien se presenta un trabajo de investigación, se pretendió que fuera institucional.

En tanto, Sánchez agradeció el trabajo realizado ya que consideró que era algo que hacía falta. “Entiendo que para Tres Arroyos es algo muy fuerte la Fiesta del Trigo, de la que he tenido participación prácticamente durante 30 años. Además tiene que ver con la historia del distrito”, valoró.