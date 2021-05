Presentaron el partido de Guillermo Moreno: “El plan social lo que hace es sacar y sacar, así el país no va a andar”

17 mayo, 2021

Mario Pardiñas, representante local del partido peronista “Principios y Valores”, que encabeza Guillermo Moreno, presentó su unidad básica y aseguró su candidatura en las próximas elecciones legislativas. “Guillermo va a participar en todo el país y a nivel local. Es una posibilidad que tenemos en Tres Arroyos y en toda la Argentina porque la gente está sufriendo, vamos a salir por ellos y por el trabajo”, dijo.



“Ya no se puede vivir con los planes que se están dando, es por Mauricio Macri que dejó el país en quiebra. Moreno lo hizo con Kirchner, vamos a sacar al país adelante”, manifestó.

La unidad básica del partido morenista está ubicada Av. Alem N° 665. “Por la pandemia no pudimos ubicarnos en otro lugar más céntrico”, aclaró.

“Guillermo va de candidato a Diputado Nacional, acá estamos armando lista con toda la gente. Es un partido nuevo y esperamos mucho de las personas, nosotros hace 3 años que venimos con un partido local que se llama ‘Partido Nuevo’”, informó.

En lo que respecta a su participación en la vida de la ciudadanía, Pardiñas mencionó que “nuestra forma de hacer política es a través de internet, redes sociales y el boca a boca, la gente se lo ha tomado muy bien”, y agregó “esperamos con trabajo levantar el país, la doctrina peronista tiene como sus armas a la familia y al trabajo”.

En cuanto a las diferencias que su partido mantiene con el gobierno actual, detalló que “nosotros nos diferenciamos porque somos verdaderos peronistas. Moreno junto a Kirchner en el 2001 levantaron al país, es un tipo honesto que jamás fue procesado, vamos a estar en los principios y valores”.

A partir de este momento, entre las tareas que el partido necesita desarrollar se encuentra la de crear una lista de candidatos, “estamos buscando consenso con la gente y el partido para hacer una lista”, comunicó.

“El plan social lo que hace es sacar y sacar, así el país no va a andar, nosotros vamos a representar a la gente de trabajo. Todos los que tienen un plan tienen que salir a trabajar, si bien el país está en crisis es porque nos metieron los políticos, no los trabajadores”, concluyó.

