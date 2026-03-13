Presentaron formalmente la aerolínea Humming Airways en la Cámara Económica

13 marzo, 2026 0

En la sede de la Cámara Económica de Tres Arroyos se realizó este viernes un evento institucional por parte de la aerolínea Humming Airways, que operará desde el aeropuerto de Tres Arroyos con vuelos regulares hacia Buenos Aires para presentar los planes que la compañía tiene sobre la ruta que vinculará ambas ciudades, frecuencias y costos.

Gonzalo Criniti gerente línea aérea, Isidro Borthaburu gerente comercial Y Santiago Heidenreich, encargado de rutas de la firma informaron a los empresarios e interesados en la utilización del servicio, e indicaron que se disponen a comenzar en el mes de abril, con dos frecuencias semanales, las cuales son: lunes y miércoles.

Los lunes a las 11:00 horas, volaran desde Aeroparque a Tres Arroyos y a las 13:05 desde Tres Arroyos hasta Aeroparque, en tanto los miércoles, 16:30 desde Aeroparque a Tres Arroyos y 18:00 horas desde Tres Arroyos a Aeroparque.

Explicaron la ruta que depositará a los pasajeros en el Aeroparque Jorge Newbery, en una terminal privada que permite a su vez, en el regreso a Tres Arroyos, realizar un rápido check in que, a diferencia de otras compañías, permite llegar unos 25 o 30 minutos antes del vuelo.

Los aviones serán Fairchild Metroliner 23, turbohélices con capacidad para 19 pasajeros: “es un avión muy usado en el primer mundo para conectar ciudades intermedias, de menos de mil kilómetros de distancia. Es ideal para este tipo de operaciones punto a punto”, explicaron.

La propuesta busca adaptarse tanto a viajes laborales como personales, permitiendo ir y volver en el día o aprovechar el fin de semana.

Precios y sistema de preventa

En una primera etapa, la empresa lanzará un sistema de preventa destinado especialmente a viajeros frecuentes y empresas.

Los valores para quienes accedan a este esquema estarán entre los 110 y 130 dólares por tramo, dependiendo de la cantidad de viajes contratados. Posteriormente, los pasajes adquiridos a través de la página web tendrán un costo estimado de entre 160 y 180 dólares.

“La idea es que quienes viajan todas las semanas puedan tener una especie de abono que les simplifique el traslado”, manifestaron.

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