Presentaron formalmente la Ronda de Negocios conjunta con la Provincia

27 noviembre, 2025 104

En conferencia de prensa, el intendente Pablo Garate, junto al director de Industria Comercio y Emprendedurismo Mauro Daddario y Emiliano Sofía, director de Estrategia Productiva de la comuna, presentaron la Ronda de Negocios que se desarrollará junto al Ministerio de la Producción de la Provincia de Buenos Aires, en la que participarán Pymes, productores, negocios, comercios, bancos e instituciones tresarroyenses que se realizará el martes 4 de diciembre, en la Sociedad Italiana, con participación gratuita.

Garate destacó que la jornada tiene como objetivo impulsar vínculos comerciales, asociativismo y oportunidades de negocio en un momento económico desafiante. “Ya hay más de 70 inscriptos a una semana del evento y esperamos alrededor de 100 empresarios”, señaló.

Emiliano Sofía, dio a conocer la forma de inscribirse para participar, y sostuvo que “consta de cuatro pasos: ingresar a la página del Ministerio de Producción y cargar los datos, luego inscribirse en la ronda de negocios Tres Arroyos 2025 y desde el lunes, visualizar el listado de participantes, seleccionar con quién reunirse y el día del evento, recibir una agenda de entrevistas y una hoja de ruta para las reuniones en las mesas de trabajo. En la Sociedad Italiana, se dispondrán entre 20 y 25 mesas de café para facilitar las reuniones entre empresarios”.

Mauro Daddario complementó la rueda de prensa y manifestó: “estas instancias son claves para la generación de empleo y el desarrollo productivo local”, a la vez que invitó “a todas las empresas y emprendedores a sumarse”.

Volver