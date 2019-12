Presentaron la 48ª Fiesta del Deporte que se realizará el próximo viernes

20 diciembre, 2019

El Círculo de Periodistas Deportivos, esta noche y en conferencia de prensa desarrollada en instalaciones del Club Costa Sud, presentó oficialmente la 48ª Fiesta del Deporte que se realizará el viernes 27 de diciembre, desde las 21:30 horas, en el salón de El Fanal.



El presidente del CPD, Juan José Erramuspe, destacó el acompañamiento de la Municipalidad de Tres Arroyos, de empresas y de quienes colaboran de una u otra manera y están presentes en el evento. “Esta fiesta no tiene ningún fin de lucro solo agasajar a nuestros deportistas que tanto nos enorgullecen”, remarcó.

Por su parte, el director municipal de Deportes, Guillermo Orsili, en representación del intendente Carlos Sánchez, felicitó al Círculo por hacer la celebración en el marco de un año complejo desde lo económico. “Les traigo el saludo del intendente”, expresó al tiempo que señaló que “el deportista de Tres Arroyos espera esta fiesta y quiere estar. Ha sido un gran año para el deporte de la ciudad”.

En tanto, Armando Ruiz, vicepresidente, junto a Erramuspe recordaron a dos colaboradores de la institución que fallecieron este año: Héctor “Popi” Guido y Marcelo Núñez.

Para finalizar, junto a deportistas de diferentes disciplinas y dirigentes que se hicieron presentes se compartió un lunch gentileza de El Club Resto Bar, Rikizzimos, Frigorífico Caprita, Distribuidora Los Arroyos, Costa Sud y LU 24.

Las tarjetas, a un valor de 800 pesos para los mayores, ya están a la venta en LU 24 y contactando a los integrantes del CPD.

TERNAS

AJEDREZ: Pablo Natal – Sergio Tumini – Francisco Restuccia

ARTES MARCIALES: Jerónimo Ledo -Daiana Larsen – Lucas Rodríguez

ATLETISMO: Belén Iardino – Carlos Alanis – Brisila Rodríguez

AUTOMOVILISMO: Luciano Yane – Matías Erpelding – Felipe Yane

BASQUETBOL: Juan Segundo Menna – Agustín Bayúgar – Gonzalo Soave

BASQUETBOL FEMENINO: Lucero Gastelú – Delfina Suárez – Lola Piovani

BOCHAS: Martín Aristain – Hernán Rodríguez – Mauricio Orellano BOWLING: Martín Moran – Rubén Sabadini – Carlos Merlo

BOXEO: Jesús Burgos – Cristian Frelis – Matías Burgos

CASIN: Jorge Liébana – Ricardo Diez – Cristian Schorup

CICLISMO: Eduardo De Marco – Pablo Morán – Claudio Flores

DUATLON Y TRIATLON: Verónica Iphar – Lucia Dibbern – Iván Belén

FUTBOL: Juan Martin Ciccioli – José López – Franco Gutiérrez

FUTBOL FEMENINO: Romina Colantonio – Lorena Obholz – Maribel Caraballo

GIMNASIA DEPORTIVA: Pilar Leguizamón – Malena Cacosso – Solange García

GOLF: Santino Iriarte – María Valeria Vassolo -Antonio Maciel (h)-

HOCKEY SOBRE CESPED: Estefanía Orellano – Delfina Balbuena – Pilar Esbensen

HOCKEY SOBRE PATINES: Lucas Stefanini – Silvana Catalina – Martín Fierro

KARTING: Bruno Oliver – Oliva Muisse – Sebastián Gejo

MOTOCICLISMO: Enrique Molina – Facundo Barrera – Martin Hoyos

NATACION: Tamara Capristo – Andrés Anamiodi – Zahira Yema

PATIN ARTISTICO: Ludmila Rodríguez – Evelyn Duca – Mía Naab

PADDLE: Francisco López – José Aristain – Santiago Groenenberg

PELOTA A PALETA: Fabián Márquez – Juan Bertoldi – Alexis Pogorzelski

PESCA: Arturo Prado – Alicia Rodríguez – Inaki García

REGULARIDAD: Vassolo – Campaña # Rubio – Gardoqui # Finocchio y Paulette – Vega

RUGBY: Pablo Pesalaccia – Francisco Clerch – Jerónimo Groenenberg –

RURAL BIKE: Emanuel Maggiora – Julieta Zurita – Emiliano Greco

TENIS: Florencia Oliva – Víctor Cedrón – Soledad Aizpitarte

TIRO AL VUELO: Ignacio Castro – Facundo Fernández – Gastón Pedersen

U. FRISBBE: Facundo Lujan – Aldana Domínguez – Cristian Thygesen

VOLEIBOL: Emiliano Ribas – Irene Tiemersma –Ignacio Lorenzo

MENCIONES ESPECIALES

CAMPEON DE COLOMBOFILIA: PALOMAR DE FRANCISCO PILI

VALENTINO SACCONE: CAMPEON PROVINCIAL CATEGORIA MOSQUITO

MATIAS MAGGIORA: POR SUS NOTABLE TAREAS EN EL RURAL BIKE

ANTONELLA JENSEN Y AGUSTINA MULLER: PRESELECCIONADAS A LA SELECCIÓN ARGENTINA SUB 20

ULISES SANGUINETTI: POR SUS BUENAS ACTUACIONES EN EL ATLETISMO

MAXIMO FJELLERUP: SUBCAMPEON MUNDIAL INTEGRANDO LA SELECCIÓN ARGENTINA DE BASQUETBOL

TRAYECTORIA DEPORTIVA EN FUTBOL: JOSÉ RAMON PALACIO

LOS NOTABLES DEL ATLETISMO: VICTOR BARRIOMIRON – ANTONIO MARTINEZ

SEVEN PLAYERO DE RUGBY: POR LOS 25 AÑOS DEL EVENTO QUE SE REALIZA EN CLAROMECO

CLUB QUILMES: POR EL ASCENSO A PRIMERA DIVISION

PREMIO ESTIMULO: TIZIANO NEGREIRO (FUTBOL) – CAMILO DI RADO (KARTING)

CLUB A. HURACÁN: POR CUMPLIRSE 15 AÑOS DEL ASCENSO A PRIMERA DIVISION

CAMPEON DE BASQUETBOL:

MAXIMO ESPINAL: POR SU FICHAJE Y SER JUGADOR DE BOCA JUNIORS

CLUB COLEGIALES: CAMPEON DE PRIMERA DIVISION DE FUTBOL

FRANCISCO ARENAS Y VALENTIN MARTINEZ: CAMPEONES DEL RALLY BONAERENSE

LUZ VILLALBA: MEDALLA DE ORO EN LANZAMIENTO DE BALA ATLETISMO ESPECIAL EN LOS TORNEOS BONAERENSES

TRAYECTORIA DEPORTIVA EN PESCA: CARLOS MENDOZA

REVELACION DEPORTIVA: SOL DEL VECCHIO (HOCKEY SOBRE CESPED) – LUCERO MENNA (BASQUETBOL)

EQUIPO DE FUTBOL 11 TS. AS.: MEDALLA ORO EN LOS JUEGOS BONAERENSES

ENZO ESCUDERO: SUBCAMPEON MUNDIAL DE FISICOCULTURISMO

DEPORTIVO GARMENSE: POR SU ASCENSO A LA PRIMERA DIVISION

LUCIANO SALTAPE – LAURA SERRA – SILVANA QUINTEIRO – SEBASTIAN ALONSO – ATLETAS MASTER: POR SUS BUENAS ACTUACIONES EN EL IBEROAMERICANO DE PERU

GUSTAVO LEMOS: CAMPEON MUNDIAL JUVENIL DE BOXEO

SPORTS CLUB: POR EL EMPRENDIMIENTO DEL BASQUETBOL ADAPTADO

MILAGROS RUIZ DIAZ – GIAN TIBURCIO – ARON DIAZ – JUAN PEDRO AGUINAGA: POR EL LOGRO DE MEDALLAS EN LOS JUEGOS BONAERENSES

JOSE LUIS HAFFNER: POR SUS 40 AÑOS COMO PROFESIONAL EN EL TRES ARROYOS GOLF CLUB

MUNICIPALIDAD DE TRES ARROYOS: POR LA CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO

TRAYECTORIA DEPORTIVA EN BASQUETBOL: AMILCAR GOETTA

TOMAS RANGONE: CAMPEON ARGENTINO INDIVIDUAL DE BOWLING SUB 14

ARIEL FLOREZ: POR SUS BUENAS ACTUACIONES EN CUATRICICLOS

