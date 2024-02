Presentaron la Mesa Solidaria

26 febrero, 2024

Esta mañana, en el Palacio Municipal, con la presencia del intendente Pablo Garate y el Secretario de Desarrollo Social, Martín Garate y algunos representantes de las organizaciones civiles, presentaron la Mesa Solidaria.

Por su parte, el titular de Desarrollo Social, detalló: “Se hizo una convocatoria para esta Mesa Solidaria y ya hemos tenido una muy buena respuesta de las instituciones y organizaciones civiles. Seguramente luego también vamos a hacer esto en el distrito y se ha avanzado sobre cuestiones concretas. La idea que teníamos era principalmente institucionalizarla”.

Y agregó: “Tres Arroyos no está exento a la situación que vive hoy el país. Queremos trabajar de forma mancomunada entre el Municipio y las organizaciones sociales. Nuestra urgencia en este caso es convocar a los sectores sociales para ver cómo sostener todo lo que son los comedores”.

“Otro tema que se planteó es el inicio del ciclo escolar, dónde también estamos teniendo dificultades con los útiles. Tendremos ayuda y asistencia con el tema de guardapolvos, pero lo primero también es fundamental. Y el tercer eje, es ser un nexo para que la gente vuelva a trabajar, no con planes comunitarios sino también facilitar que las familias de Tres Arroyos tengan acceso a un trabajo formal, formar una cooperativa y vamos a poner en marcha, a partir del mes de marzo, lo que será un mercado comunitario.”

En tanto, desde Caritas agradecieron y expresaron: “Agradecemos inmensamente la convocatoria, sistematizarlo es muy importante.” Por su lado, Alberto Herrera, representando a la Chacra de Barrow, dijo: “Es un aporte multidisciplinario, vemos esta necesidad alimentaria y hay áreas trabajando más específicamente como Pro-Huerta. También hay un proyecto que tiene como finalidad fortalecer y acompañar a los actores, especialmente a los productores para potenciar todas sus capacidades”.

Finalmente, el intendente se enunció sobre el tema y concluyó: “En política social el Municipio solo no alcanza y por eso decidimos armar esta red. La idea es trabajar y ser enlace para ser la vuelta al empleo de la gente. Se vienen tiempos difíciles y esto continuará, así que es obligación de todos nosotros llegar hacia aquellas personas que hoy la están pasando mal”.

