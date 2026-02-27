Presentaron la Propuesta Deportiva 2026 en San Cayetano

La Municipalidad de San Cayetano, a través de la Dirección de Deportes, presentó la Propuesta Deportiva para este 2026, pensadas para todas las edades y niveles.

Durante el año se desarrollarán disciplinas como atletismo, funcional run, vóley femenino, futsal femenino, ciclismo infantil, hockey, multideportes, caminata saludable, gimnasia para adultos mayores, adultos en recreo, newcom y boxeo, con el fin de “fortalecer el acceso al deporte, la recreación y los hábitos saludables en distintos espacios de la ciudad”.

La gran novedad de este año, indicaron, es la incorporación de Natación, “ampliando la oferta con propuestas específicas para niños desde los 3 años, adolescentes, adultos y adultos mayores, consolidando una política deportiva inclusiva y de formación integral”.

Las actividades darán comienzo el lunes 9 de marzo, con horarios distribuidos en turnos mañana, tarde y vespertino para facilitar la participación de toda la comunidad.

Inscripciones

Las personas interesadas pueden retirar la planilla de inscripción en la Oficina de Deportes, de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00.

