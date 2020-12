Presentaron la situación epidemiológica en la Provincia: Dorrego pasó a fase 5

23 diciembre, 2020

El jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, presentaron hoy el informe semanal sobre la situación epidemiológica y el esquema de fases en los distritos del territorio bonaerense. Fue en el marco de una conferencia de prensa realizada en el Salón Dorado de la Gobernación. Respecto de la situación en la región, se destaca el paso a fase 5 del distrito de Coronel Dorrego.

En su presentación sobre las cifras de la evolución de la pandemia, el viceministro Kreplak expresó preocupación por la subida de los contagios: “Volvimos un mes para atrás en la cantidad de casos, ya no hablamos de una merma en la baja sino de un aumento”. En tal sentido, la semana pasada el promedio diario de casos ascendió a 2.015 a nivel provincial, comparados con los 1.365 de la semana previa. A su vez, el total acumulado de la semana pasada fue de 12.561 casos en toda la provincia, comparados con los 9.547 de la previa; de ellos, 7.622 correspondieron al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y 2.569 al interior provincial. Estos niveles son similares a los registrados en la segunda mitad de noviembre.

En cuanto al nivel de ocupación de camas de terapia intensiva, Kreplak indicó que empieza a subir nuevamente, sobre todo en el AMBA (donde llega al 55,67%, con 469 pacientes de COVID-19). “Si bien no se trata de una situación de apremio, sí es un aumento para tener en cuenta”, señaló el viceministro.

“Estamos en las vísperas del comienzo de una monumental campaña de vacunación que para nosotros es una luz de esperanza en el devenir de esta pandemia. Sin embargo, eso todavía no llegó y hay un aumento de los casos justo antes de las fiestas. La pandemia no terminó, queremos reforzar la necesidad de cuidarnos más”, señaló Kreplak, y reiteró la importancia de cumplir con protocolos de prevención en las reuniones familiares.

Bianco, por su parte, presentó la situación del esquema de fases en la provincia: tres distritos se encuentran actualmente en fase 3, 102 en fase 4 y 30 en fase 5. Asimismo, el Jefe de Gabinete indicó: “Estamos muy preocupados por el aumento de los casos en la provincia. Retrocedimos un mes en una semana. Esto, sumado a la aparición de una nueva cepa en el Reino Unido, nos lleva a no habilitar ninguna actividad más por el momento”. En tal sentido, señaló que el Gobierno provincial no avanzará con la implementación del protocolo que permite la apertura de espacios de entretenimiento nocturno al aire libre para hasta 200 personas.

Para finalizar, Bianco afirmó: “Quiero agradecer a los y las trabajadoras esenciales de la provincia de Buenos Aires. Les pido a los y las bonaerenses que al levantar sus copas las y los recuerden, y recuerden que en ese momento habrá personas en los hospitales continuando con sus labores de cuidado y científicos y científicas investigando en los laboratorios para que podamos seguir adelante. En mi caso voy a brindar por ellas y ellos, por nuestros médicos y médicas, nuestras y nuestros policías y nuestros trabajadores y trabajadoras de la educación, que a lo largo de todo el año dieron un ejemplo de esfuerzo y colaboración. Quiero que todos levantemos las copas y brindemos por ellos”, concluyó.

